У Росії знову масово розсилають повістки — Самусь

Чому Москва не оголошує повну мобілізацію?.. Замість того, щоб дійсно оголосити масову мобілізацію у вересні 2022 року і довести армію до 2 млн, російська влада вирішила, що тактика вбивства цивільних, знищення критичної інфраструктури допоможе перемогти у війні проти України.

Про це розповів у інтерв’ю ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"До цього вони взагалі діяли дуже дивно. Якщо Росія вже почала цю війну, їй треба було відразу за старими кальками Першої і Другої світової війни доводити армію до 2-3 млн і потім дійсно закидати м’ясом Україну. Замість того, щоб дійсно оголосити масову мобілізацію в тому ж вересні минулого року і довести армію до 2 млн, вони вирішили, що дуже розумні і хитрі, накупили шахедів і подумали, що коли вбивають цивільних, знищують критичну інфраструктуру, то це якимось чином допоможе їм перемогти у війні. Вони змістили свої акценти саме на цей напрямок. Тобто переключилися на масовані ракетні удари і масовані удари безпілотниками «Камікадзе» замість того, щоб дійсно провести звичайну масову загальну мобілізацію", — зазначив Самусь.

За словами Самуся, якщо вже росіяни воюють як в Першій і Другій світових війнах, то їм треба було продовжувати йти за тими ж сценаріями. Росія провела свою часткову мобілізацію і зараз проводить мобілізаційні заходи, за різними оцінками близько 20 тисяч на місяць вони втягують у військо. Але цього замало, тому що це число навіть не покриває вбитих і тим більше поранених. Вони просто намагаються нівелювати втрати.

"Росіяни не можуть наростити свої угруповання і цим можна пояснити, що минуло більше півроку, а вони не змогли створити угруповання на весну, яке могло б провести дійсно якісь операції, що мали б оперативні завдання, тобто вийти на якийсь рубіж, який би міг змінити хід війни. Росія переходить знову на терористичні удари по українським містам, намагаючись досягти незрозумілої цілі. Вони "варяться у власному соку", у своїй пропаганді, самі їй вірять і це грає з ними дуже злі жарти, тому що вони приймають за правду те, що самі придумують", — зазначив експерт.

Нагадаємо, восени 2022 року президент РФ Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Російський військовий комісар розповідав, що мобілізацію в Росії не закінчено, а призупинено.

Читайте також: