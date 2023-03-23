На ринку представили нову горілку GREENDAY «POWER»

Їм довподоби стриманий актуальний дизайн у стилі «мілітарі», за яким відчувається міць і енергія продукту, та незмінна якість, яку тримає попри усіх труднощів GREENDAY.

Новинка має стриманий дизайн у стилі «мілітарі», за яким відчувається міць, енергія продукту і незмінна впродовж років якість.

«Ми несемо відповідальність за свої продукти, тому вкладаємо увесь свій професіоналізм та досвід у розвиток виняткового бренду, який є основою майбутнього успіху у цій галузі", - зазначив власник компанії з дистрибуції Торговий дім "АВ" Фелікс Черток.

У компанії наголосили, що не припинили роботи попри перебої з електроенергією, нестачу робочої сили і запчастин, окупацію та бойові дії у багатьох регіонах України.

"Незважаючи на те, що ринок виробництва горілки в Україні з початку війни значно впав, усі сили Торгового дому "АВ" були спрямовані на те, щоб зберегти клієнтів, з якими працює протягом багатьох років, а також робочі місця для людей. У 2022 році доля продажів GREENDAY залишилася на довоєнному рівні», – коментує Фелікс Черток.