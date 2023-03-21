Окончательный ответ: будут ли выходные на Пасху 2023 года

Пасха – переходный церковный праздник. То есть каждый год верующие празднуют его в разные даты. В 2023 году Воскресение Господне приходится на 16 апреля (у православных христиан) и на 9 апреля (у католиков). Будут ли дополнительные выходные на Пасху в 2023 году — читайте в материале ТСН.ua.

Из-за нынешнего в Украине военного положения привычных для всех украинцев трех выходных на Пасху не будет.

Воскресение Господне ежегодно празднуют в разные даты. А все потому, что этот праздник отчисляют со дня первого полнолуния после весеннего равноденствия. Первоначально верующие соблюдают Великий пост, который длится семь недель и считается одним из самых строгих и трудных в церковной традиции. В 2023 году Великий пост начался 27 февраля и длится до 15 апреля.

Как отмечено в Кодексе законов о труде, понедельник после Пасхи должен быть выходным днем, поскольку этот великий церковный праздник всегда приходится на воскресенье.

Однако с 19 февраля 2023 года было продлено военное положение в Украине до 18 мая 2023 года в связи с полномасштабным вторжением РФ. Поэтому, в соответствии со статьей 6 Закона Украины " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения " действие вышеупомянутой статьи 73 КЗоТ отменяется.

То есть, в понедельник 17 апреля 2023 украинцы не получат дополнительный выходной день и будут работать.

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