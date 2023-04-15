Оккупанты вплотную приблизились к Белогоровке – глава Северодонецкой РВА

В Луганской области наибольшая активность боевых действий наблюдается на двух направлениях.

В Луганской области российские захватчики вплотную приблизились к Белогоровке. Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и в направлении Белогоровки.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Ситуация остается сложной. Интенсивность боевых действий не уменьшается. Наибольшая активность — это Кременские леса, это Белогоровка. Россияне имели определенные успехи в направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту", — отметил он.

Россияне также усугубляют артиллерийские обстрелы деоккупированных населенных пунктов Луганщины.

Напомним, 24 марта в Луганской области образованы Горную, Попаснянскую и Северодонецкую городские военные администрации. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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