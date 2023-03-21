Остаточна відповідь: чи будуть вихідні на Великдень 2023 року

Великдень — перехідне церковне свято. Тобто щороку віряни святкують його в різні дати. 2023 року Воскресіння Господнє припадає на 16 квітня (у православних християн) та на 9 квітня (у католиків). Чи будуть додаткові вихідні на Великдень 2023 року — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Через чинний цьогоріч в Україні воєнний стан звичних для всіх українців трьох вихідних на Великдень не буде.

Воскресіння Господнє щороку святкують в різні дати. А все тому, що це свято відраховують від дня першого повного місяця після весняного рівнодення. Спочатку віряни дотримуються Великого посту, який триває сім тижнів і вважається одним з найсуворіших і найважчих в церковній традиції. 2023 року Великий піст розпочався 27 лютого і триває до 15 квітня.

Як зазначено у Кодексі законів про працю, понеділок після Великодня повинен бути вихідним днем, оскільки це велике церковне свято завжди припадає на неділю.

Однак, від 19 лютого 2023 року був подовжений воєнний стан в Україні до 18 травня 2023 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ. Тому, у відповідності до статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах військового стану” дія вищезгаданної статті 73 КЗпП скасовується.

Тобто, у понеділок 17 квітня 2023 року українці не отримають додатковий вихідний день і будуть працювати.

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