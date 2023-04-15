Масштабні паводки охопили п'ять областей: що відомо

В українських річках спостерігається сезонне підняття рівня води. Станом на ранок 15 квітня воно зафіксоване у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наголошується, що у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10,5 тис. га сільгоспугідь.

Тим часом порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: до 29 у Чернігівській області та до одного - на Київщині. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Фото: ДСНС

"Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА. З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, на Чернігівщині прогнозують найбільший за десять років паводок. Влада не виключає евакуацію населення. У регіоні вже підтоплено сім населених пунктів. Під загрозою - ще 22.

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