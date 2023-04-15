Масштабные паводки охватили пять областей: что известно

Во многих реках поднялась вода.
В украинских реках наблюдается сезонное повышение уровня воды. На утро 15 апреля оно зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10,5 тыс. га сельхозугодий.
Между тем, нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: до 29 в Черниговской области и в один — в Киевской области. Организован объезд в эти населенные пункты.
"Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА. Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства", — говорится в .
Как сообщалось, на Черниговщине прогнозируют самый большой за десять лет паводок. Власти не исключают эвакуацию населения. В регионе уже подтоплены семь населенных пунктов. Под угрозой – еще 22.