Масштабные паводки охватили пять областей: что известно

В украинских реках наблюдается сезонное повышение уровня воды. На утро 15 апреля оно зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10,5 тыс. га сельхозугодий.

Между тем, нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: до 29 в Черниговской области и в один — в Киевской области. Организован объезд в эти населенные пункты.

Фото: ГСЧС

"Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, которыми осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА. Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства", — говорится в .

Фото: ГСЧС

Как сообщалось, на Черниговщине прогнозируют самый большой за десять лет паводок. Власти не исключают эвакуацию населения. В регионе уже подтоплены семь населенных пунктов. Под угрозой – еще 22.

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