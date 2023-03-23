Подорожчання на Великдень: наскільки "злетять" ціни

Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук вважає, що напередодні Великодня, який святкуватимуть 16 квітня, ціни на овочі зростуть ще на 5-10%.

Про це посадовець сказав у коментарі РБК-Україна.

Подорожчання він пояснив зростанням попиту перед святами. Також Марчук прогнозує, що ціни на всі овочі в Україні будуть поступово дорожчати до того моменту, коли на ринку з'явиться продукція відритого ґрунту.

Він також пояснив, що зростання цін обумовлено тим, що запаси під кінець року закінчуються, і Україна змушена імпортувати овочі, однак і у Європі цього року також проблеми з цибулею через неврожай у Нідерландах.

Нагадаємо, що через воєнний стан звичних для всіх українців трьох вихідних на Великдень не буде. Тобто в понеділок, 17 квітня 2023 року, українці не отримають додатковий вихідний день і будуть працювати.

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