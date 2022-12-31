Данілов пообіцяв повітряну тривогу в столиці країни-агресорки: відео

В опублікованому секретарем РНБО передноворічному відео з приреченої Москви утікають щури, а з телевізорів лунає відомий мотив “Лебединого озера”.

Секретар РНБО України Олексій Данілов натякнув, що у прийдешньому 2023 році остерігатися атаки з повітря доведеться також жителям російської столиці Москви.

Відповідний ролик він опублікував у суботу, 31 грудня, у Twitter.

На кадрах опублікованого відео спершу лунає святкова музика, з’являється Дід Мороз зі Снігуронькою, москвичі гуляють прикрашеними перед Новим роком вулицями столиці держави-агресорки.

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Але за мить — лунає сирена повітряної тривоги, зникає святкова ілюмінація та вуличне освітлення. З каналізаційних колекторів вигулькують щури, які втікають із приреченого міста.

Завершується відео кадрами із телетрансляції балету “Лебедине озеро”. Під час путчу 1991 року, який став початком розвалу Радянського Союзу, цей балет транслювали на всіх телеканалах і відтоді він став символом державного перевороту в Росії.

“Москва, Кремль... Росія, завтра... 2023 рік”, - прокоментував це відео секретар РНБО України.

Цей же напис з’являється і в титрах до відео.

Нагадаємо, у Росії серйозно обговорюють захист Москви від українських безпілотних літальних апаратів, які нібито можуть атакувати столицю держави-агресора у новорічну ніч. Один з “експертів” пропонує використовувати аеростати для повітряної розвідки, як в часи Другої світової війни.

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