У Москві чекають українські безпілотники “під бій курантів”: обіцяють збити на підльоті

Російські пропагандисти з посиланням на своїх “військових експертів”, припускають, що в новорічну ніч доведеться пригадати досвід часів Другої світової війни.

У Росії серйозно обговорюють захист Москви від українських безпілотних літальних апаратів, які нібито можуть атакувати столицю держави-агресора у новорічну ніч. Один з “експертів” пропонує використовувати аеростати для повітряної розвідки, як в часи Другої світової війни.

З цього приводу російські пропагандисти цитують директора музею військ ППО історика Юрія Кнутова, якого в РФ вважають експертом з військово-політичних питань.

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Цей “військовий експерт” заявив, що ЗСУ можуть завдати удару по Москві “під бій курантів” — у новорічну ніч. Для цього начебто будуть застосовані модернізовані радянські безпілотні літальні апарати (БПЛА) Ту-141 “Стриж”. Він підтвердив, що такі безпілотники можуть досягти Москви, але запевнив, що російські системи протиповітряної оборони (ППО) “з майже 100-відсотковою ймовірністю їх знищать”.

“Це старі дрони, вони повністю з металу, а не з композиційних матеріалів, мають велику поверхню відбиття і їх добре видно на екранах радарів і станцій наведення ракет", - говорить Кнутов.

Він також допустив “використання прив'язних аеростатів зі станціями радіолокації для розвідки повітряної обстановки" — так, як це робили в часи Другої світової війни під час оборони Москви.

Раніше в Росії заявили, що удари по російський військових аеродромах, з яких злітають бомьбардувальники для атак по Україні, здійснили модернізовані радянські безпілотники.

Нагадаємо, у Міноборони РФ повідомили про наслідки авіаударів по військових аеродромах Дягілєво та Енгельс на території Росії.

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