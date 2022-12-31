Уламки ракет впали ще в одному райні Києва: фото наслідків

На Святошино минулося без потерпілих.
У Києві під час повітряної тривоги у суботу, 31 грудня, уламки ракет впали також у Святошинському районі.
Фото показав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Уламки ракети впали на стадіон "Темп". Значних пошкоджень немає. Без постраждалих", - написав він.
Також відомо, що уламки від російських ракет впали на готель та палац "Україна". Приміщення пошкоджені.
Атака на Київ 31 грудня
У Києві тривогу оголосили о 12:49. Пролунали Ввибухи. Їх підтвердили у мерії. В ОВА повідомили про роботу ППО в області.
Вибухи сталися у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. За останніми даними, внаслідок атаки є одна жертва - це 70-річний чоловік.
Під час ракетної атаки на Київ поранено журналіста з Японії. Його госпіталізували, надають допомогу медики.
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