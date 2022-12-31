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Ракетний удар по Києву: загинула одна людина

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетний удар по Києву: загинула одна людина

Фото: Associated Press

Є потерпілі.

У Києві під час ракетної атаки у суботу, 31 грудня, загинула щонайменше одна людина. 

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - йдеться у повідомленні міського голови. 

Також травмовано троє осіб. Медики госпіталізують постраждалих жінок. За словами мера, рятувальники працюють на місцях вибухів. Також двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху.

До слова, наголошується, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі. В ОП наголошували, що уламки ракети потрапили у приватний будинок.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 31 грудня вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському,  Печерському та Голосіївському. 

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Перегляди
5425
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