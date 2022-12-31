Ракетний удар по Києву: загинула одна людина

Є потерпілі.
У Києві під час ракетної атаки у суботу, 31 грудня, загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
"За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - йдеться у повідомленні міського голови.
Також травмовано троє осіб. Медики госпіталізують постраждалих жінок. За словами мера, рятувальники працюють на місцях вибухів. Також двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху.
До слова, наголошується, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі. В ОП наголошували, що уламки ракети потрапили у приватний будинок.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги 31 грудня вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському.
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