Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва: що відомо

У Києві під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Всі служби слідують на місце", - наголосив міський голова.

Також за словами Кличка, вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському.

Є "руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця", - наголосив мер.

Нагадаємо, у Києві тривогу оголосили о 12:49, а в області - о 12:50. У мережі повідомляли про вибухи. Згодоїм їх підтвердили у мерії. В ОВА повідомили про роботу ППО в області.