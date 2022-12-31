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Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва: що відомо

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Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва: що відомо

Фото: Associated Press

У Києві тривогу оголосили о 12:49.

У Києві під час масштабної повітряної тривоги 31 грудня вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському,  Печерському та Голосіївському.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Всі служби слідують на місце", - наголосив міський голова. 

Також за словами Кличка, вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському. 

Є "руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця", - наголосив мер. 

Нагадаємо, у Києві тривогу оголосили о 12:49, а в області - о 12:50. У мережі повідомляли про вибухи. Згодоїм їх підтвердили у мерії. В ОВА повідомили про роботу ППО в області.

Дата публікації
Перегляди
1332
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