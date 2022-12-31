Очільник Хмельницької ОВА розповів, скільки ракет летить по Україні

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що у повітряному просторі України наразі приблизно 20 ворожих ракет.

За його словами, окупанти можуть здійснити повторні запуски ракет.

Про це він повідомив у своєму телеграмі.

"У повітряному просторі України орієнтовно 20 ракет! Можливі повторні запуски! Залишайтеся в укриттях!" - закликав він.

Своєю чергою, керівник Житомирської ОВА повідомив, що окупанти запустили "Калібри" "з Каспійського моря.

"Повторний пуск "Калібрів" з Каспійського моря. Будьте пильними, дотримуйтесь правил безпеки під час повітряної тривоги!" - написав він.