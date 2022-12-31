Глава Хмельницкой ОВА рассказал, сколько ракет летит по Украине

Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что в воздушном пространстве Украины сейчас около 20 вражеских ракет.
По его словам, оккупанты могут осуществить повторные запуски ракет.
Об этом он сообщил в своем телеграмме.
"В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски! Оставайтесь в укрытиях!" – призвал он.
В свою очередь, руководитель Житомирской ОВА сообщил, что оккупанты запустили "Калибры" из Каспийского моря.
"Повторный пуск "Калибров" из Каспийского моря. Будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности во время воздушной тревоги!" – написал он.