Глава Хмельницкой ОВА рассказал, сколько ракет летит по Украине

Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил, что в воздушном пространстве Украины сейчас около 20 вражеских ракет.

По его словам, оккупанты могут осуществить повторные запуски ракет.

Об этом он сообщил в своем телеграмме.

"В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски! Оставайтесь в укрытиях!" – призвал он.

В свою очередь, руководитель Житомирской ОВА сообщил, что оккупанты запустили "Калибры" из Каспийского моря.

"Повторный пуск "Калибров" из Каспийского моря. Будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности во время воздушной тревоги!" – написал он.