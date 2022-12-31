Взрывы раздались и на Правом, и на Левом берегу.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве в субботу, 31 декабря. Они раздались во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова в своем телеграмм-канале.

"В Киеве раздаются взрывы! Будьте в укрытиях", — лаконично написал мэр.

О новой волне взрывов сообщают жители города. Их было несколько. Они раздаются и на Правом, и на Левом берегу.

Напомним, в Киеве тревогу объявили в 12:49, а в области – в 12:50. В ОВА сообщали о работе ПВО в области.

Читайте также: