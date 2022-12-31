Взрывы раздались и на Правом, и на Левом берегу.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве в субботу, 31 декабря. Они раздались во время масштабной воздушной тревоги.
Об этом сообщил городской голова в своем телеграмм-канале.
"В Киеве раздаются взрывы! Будьте в укрытиях", — лаконично написал мэр.
О новой волне взрывов сообщают жители города. Их было несколько. Они раздаются и на Правом, и на Левом берегу.
Напомним, в Киеве тревогу объявили в 12:49, а в области – в 12:50. В ОВА сообщали о работе ПВО в области.
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