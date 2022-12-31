Кличко повідомив про нові вибухи в Києві

Вибухи пролунали і на Правому, і на Лівому березі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про нові вибухи у Києві у суботу, 31 грудня. Вони пролунали під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова у своєму телеграм-каналі.

"У Києві лунають вибухи! Будьте в укриттях", - лаконічно написав мер.

Про нову хвилю вибухів повідомляють Мешканці міста. Їх було кілька. Вони лунають і на Правому, і на Лівому березі.

Нагадаємо, у Києві тривогу оголосили о12:49, а в області - о 12:50. В ОВА повідомляли про роботу ППО в області.