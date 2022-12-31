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Кличко повідомив про нові вибухи в Києві

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Вибухи пролунали і на Правому, і на Лівому березі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про нові вибухи у Києві у суботу, 31 грудня. Вони пролунали під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова у своєму телеграм-каналі. 

"У Києві лунають вибухи! Будьте в укриттях", - лаконічно написав мер. 

Про нову хвилю вибухів повідомляють Мешканці міста. Їх було кілька. Вони лунають і на Правому, і на Лівому березі.

Нагадаємо, у Києві тривогу оголосили о12:49, а в області - о 12:50. В ОВА повідомляли про роботу ППО в області.

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Дата публікації
Перегляди
9246
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