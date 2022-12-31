Масована атака Росії: ППО збивають російські ракети у низці областей

У Київській області та інших регінонах сили протиповітряної оборони збивають російські ракети, випущені по Україні.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко інформує, що одну російські ракету збили на підльоті до Києва.

"Одна ворожа ракета знищена на підльоті до Києва. Працює не лише ППО, а й мобільні групи та авіація", - написав він.

За офіційними даними, ППО також працює у Києві, Житомирській, Тернопільській області.

"Київщина! Працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах", - йдеться у дописі голови ОВА Олексія Кулеби.

Росія атакувала Україну на Новий рік

Нагадаємо, в обід 31 грудня в Україні оголосили масштабна повітряна тривога. Сирени лунають у всіх областях. Пройдіть терміново в укриття до закінчення тривоги.

Перед цим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет. Тим часом голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляє про перші ракети на підльоті до області.

Через загрозу ударів "Укренерго" запроваджує екстрене відключення світла у низці областей. Превентивне відключення елетроенергії запроваджують, щоб у разі ударів по енергетичних об'єктах зменшити пошкодження.

В Одесі збили ракети, а у Нікопольському районі вночі не вщухали обстріли

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