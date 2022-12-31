На Луганщині під обстріл потрапив гумконвой – поліція

Під час обстрілу волонтери та поліцейські не постраждали.

На Луганщині при в'їзді до с. Невське 31 грудня під обстріл потрапили поліцейські та волонтери, які везли місцевим жителям продукти та новорічні подарунки.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

Як зазначається, бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області супроводили представників благодійної організації "Nova Ukraine" та громадської організації "Парк та особливі друзі" з м. Кривий Ріг до нещодавно визволених м. Лиман Донецької області та с. Невське Сватівського району Луганської області.

"При в’їзді до с. Невське гуманітарний конвой потрапив під обстріл окупаційних військ, на щастя, все обійшлось і мешканцям Луганщини були доставлені необхідні речі та продовольство", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, у суботу, 31 грудня, російські окупанти атакували ракетою С-300 відділ поліції у Лимані Донецької області. Внаслідок цього постраждав поліцейський.

Ситуація на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що після звільнення Кремінної на Луганщині для українських військових можуть відкритися відразу два напрямки. Місто є важливим стратегічним населеним пунктом.

У п'ятницю, 30 грудня, спецпідрозділ Kraken повідомив про звільнення селища Новоселівське на Луганщині. Селище уже під контролем українських військових.

Військовий експерт Михайло Притула припускає, що найближчим часом можуть бути звільнені від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінна та Сватове.

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