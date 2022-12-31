Ворожі ракети вже на підльоті до Сумської області - ОВА

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні сьогодні, 31 грудня. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів.

Очільник ОВА Сумської області Дмитро Живицький написав, що ворожі ракети вже на підльоті до області.

У деяких областях України голошена повітряна тривога. Про пуск ворожих ракет попередив Віталій Кім.

ДСНС закликає українців не нехтувати сигналами тривоги, перебувати в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

Раніше британська розвідка попередила, що росіяни можуть здійснити черговий масштабний ракетний обстріл України на новорічні свята, щоб підірвати моральний дух українців.

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