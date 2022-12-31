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Невдахи активізувались: Єрмак попередив про загрозу ракетної атаки Росії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2305
Час на прочитання
1 хв
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Невдахи активізувались: Єрмак попередив про загрозу ракетної атаки Росії

Фото: Associated Press

Пройдіть терміново в укриття до закінчення тривоги.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак попередив про ракетну небезпеку. 

Про це політик повідомив у соціальних мережах.

"Невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають", - йдеться у його дописі.

Зауважимо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Станом на 13:03 сирени лунають у західних областях. Пройдіть терміново в укриття до закінчення тривоги.

Додамо, що перед цим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет. Тим часом голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляє про перші ракети на підльоті до області. 

Раніше британська розвідка попердила, що росіяни можуть здійснити черговий масштабний ракетний обстріл України на новорічні свята, щоб підірвати моральний дух українців.

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Дата публікації
Перегляди
2305
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