Невдахи активізувались: Єрмак попередив про загрозу ракетної атаки Росії

Пройдіть терміново в укриття до закінчення тривоги.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак попередив про ракетну небезпеку.

Про це політик повідомив у соціальних мережах.

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"Невдахи активізувались, але нічого, вони своє отримають", - йдеться у його дописі.

Зауважимо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Станом на 13:03 сирени лунають у західних областях. Пройдіть терміново в укриття до закінчення тривоги.

Додамо, що перед цим очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет. Тим часом голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляє про перші ракети на підльоті до області.

Раніше британська розвідка попердила, що росіяни можуть здійснити черговий масштабний ракетний обстріл України на новорічні свята, щоб підірвати моральний дух українців.

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