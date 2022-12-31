В Луганской области под обстрел попал гумконвой – полиция

При обстреле волонтеры и полицейские не пострадали.

В Луганской области при въезде в с. Невское 31 декабря под обстрел попали полицейские и волонтеры, которые везли местным жителям продукты и новогодние подарки.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Как отмечается, бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области сопровождали представителей благотворительной организации "Nova Ukraine" и общественной организации "Парк и особые друзья" из Кривого Рога в недавно освобожденные г. Лиман Донецкой области и с. Невское Сватовского района Луганской области.

"При въезде в с. Невское гуманитарный конвой попал под обстрел оккупационных войск, к счастью все обошлось и жителям Луганщины были доставлены необходимые вещи и продовольствие", — рассказали в полиции.

Напомним, в субботу, 31 декабря, российские оккупанты атаковали ракетой С-300 отдел полиции в Лимане Донецкой области. В результате пострадал полицейский.

Ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что после освобождения Кременной в Луганской области для украинских военных могут открыться сразу два направления. Город является важным стратегическим населенным пунктом.

В пятницу, 30 декабря, спецподразделение Kraken сообщило об освобождении поселка Новоселовское в Луганской области. Поселок уже под контролем украинских военных.

Военный эксперт Михаил Притула предполагает, что в ближайшее время могут быть освобождены от россиян Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово.

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