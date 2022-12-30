Военный эксперт назвал четыре крупных города, которые в ближайшее время могут быть деоккупированы

Военный эксперт Михаил Притула предполагает, что в ближайшее время могут быть освобождены от россиян Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово.

Об этом Михаил Притула сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Вероятнее всего, это освобождение таких крупных городов, как Донецк. Это очень вероятно. Также это может быть освобождение территорий, которые сейчас захвачены в Запорожской области. Прежде всего, это может быть Мелитополь, и я думаю, что дойдут до Мариуполя, но немного позже.Но Мелитополь — это будет первый город, который будет освобожден в ближайшее время.Также есть вопросы Сватового, Кременная.Эти территории также будут освобождены в ближайшее время.Но логика действий украинских сил такова, что они уничтожают российские войска там, где они есть. постепенно, когда кафиры уже уничтожены, тогда продвигаются Вооруженные силы Украины. То есть грязут и технику, и личный состав", — отметил он.

Притула заметил, что "генерал зима" для российской армии – это катастрофа. Военное руководство ВС РФ не может соответственно обеспечить все группировки воюющих в Украине войск.

"Зима – это всегда катастрофа для России. Большое количество горючего, в котором нуждаются техника. Она предполагает большую логистику, а с этим в РФ всегда плохо. Надо привозить большое количество снарядов на большое расстояние. И это тоже большая проблема для Российской Федерации на сегодняшний день. Когда это все в комплексе посчитать, то оказывается, что для России это очень большая проблема – обеспечить группировку войск, которую она держит на территории Украины", – добавил эксперт.

Контрнаступление на востоке

Ситуация в Луганской и Донецкой областях остается сложной. Российская армия 29 декабря продолжила наступление в районе Бахмута. Однако украинские военные с боем приближаются к Кременной в Луганской области во время контрнаступления.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские военные бросают значительные силы для штурмов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Горячее всего на фронте — в Бахмуте. С 1 октября по 20 декабря российские войска смогли занять территорию 192 кв. км в районе Бахмута. Российские пропагандисты значительно преувеличивают успехи ВС РФ на фронте.

По последним данным ВСУ, украинские защитники имеют успехи в направлении Сватово-Кременная. Через неделю Силы обороны продвинулись вглубь Кременной до 2,5 километра.

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