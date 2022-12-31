Илон Маск обеднел более чем на 200 млрд долларов — Bloomberg

Генеральный директор Tesla Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов из-за падения акций компании-производителя электромобилей. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter, больше не самый богатый человек в мире. Первое место занимает глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник, 27 декабря, акции Tesla упали на 11,5% до $109 – самого низкого уровня с августа 2020 года. В декабре ценные бумаги Tesla подешевели на 44%, а за год они обвалились на 73% после максимума более $400 в ноябре 2021 года.

Падение акций ускорилось после того, как Reuters сообщил о намерениях Tesla остановить конвейер в Шанхае до конца текущего месяца, а также собирать на нем электромобили в январе всего в течение 17 дней.

В ноябре 2021 года рыночная стоимость Tesla достигла максимума более чем в $1,2 трлн. В настоящее время акции стоят $344,5 млрд. За год компания потеряла около $895 млрд капитализации, отмечает Forbes.

Маск возглавил рейтинг миллиардеров 2021 года, потеснив с первого места основателя Amazon Джефа Безоса. В определенный момент состояние миллиардера оценивало в 350 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2022 года рейтинг самых богатых украинцев изменился, их состояние по сравнению с началом февраля упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.

Илон Маск все-таки приобрел Twitter

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