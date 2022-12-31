Ілон Маск збіднів на понад 200 млрд доларів - Bloomberg

Генеральний директор Tesla Ілон Маск втратив понад 200 мільярдів доларів через падіння акцій компанії-виробника електромобілів. Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, який нещодавно купив соціальну мережу Twitter, більше не найбагатша людина у світі. Перше місце наразі займає глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок, 27 грудня, акції Tesla впали на 11,5%, до $109, – найнижчого рівня від серпня 2020 року. У грудні цінні папери Tesla здешевшали на 44%, а за рік вони обвалилися на 73% після максимуму понад $400 у листопаді 2021-го.

Падіння акцій прискорилося після того, як Reuters повідомило про наміри Tesla зупинити конвеєр у Шанхаї до кінця поточного місяця, а також збирати на ньому електромобілі в січні лише протягом 17 днів.

У листопаді 2021 року ринкова вартість Tesla досягла максимуму в понад $1,2 трлн. Зараз акції коштують $344,5 млрд. За рік компанія втратила близько $895 млрд капіталізації, зазначає Forbes.

Маск очолив рейтинг мільярдерів 2021 року, потіснивши з першого місця засновника Amazon Джефа Безоса. У певний момент статки мільярдера оцінювали в 350 мільярдів доларів.

Раніше стало відомо, що за 10 місяців 2022 року рейтинг найбагатших українців змінився, їхні статки порівняно з початком лютого впали на понад $20 млрд – до $22,5 млрд.

Ілон Маск все-таки придбав Twitter

Читайте також: