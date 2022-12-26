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Маск переконує, що Twitter не загрожує банкрутство

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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116
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Маск переконує, що Twitter не загрожує банкрутство

Фото: Getty Images

Очільник Twitter Ілон Маск заявив, що сервісу мікроблогів зараз не загрожує неминуче банкрутство.

Про це він написав у соціальній мережі Twitter

"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства. Попереду ще багато роботи", - переконує Маск.

На його думку, витрати компанії вдалося взяти під контроль.

Маск очолив Twitter 

Винахідника Ілона Маска запросили до Європарламенту для "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями, адже Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу.

Раніше Ілон Маск запустив голосування, чи потрібно йому залишити посаду керівника Twitter. Він переконує, що незалежно від того, яким буде результат голосування, він його виконає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу найбагатших людей в світі за версією Forbes.

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Дата публікації
Перегляди
116
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