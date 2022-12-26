Маск убеждает, что Twitter не угрожает банкротство

Глава Twitter Илон Маск заявил, что сервису микроблогов сейчас не грозит неизбежное банкротство.

Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Twitter не может быть безопасным, не в скромном положении. Still очень трудиться. — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2022

"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы", – убеждает Маск.

По его мнению, расход компании удалось взять под контроль.

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Маск возглавил Twitter

Изобретателя Илона Маска пригласили в Европарламент для "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями, ведь Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза.

Ранее Илон Маск запустил голосование, нужно ли ему покинуть пост руководителя Twitter. Он убеждает, что вне зависимости от того, каким будет результат голосования, он его выполнит.

Напомним, ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск потерял первое место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes.

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