Маск потерял статус самого богатого человека в мире по версии Forbes

Миллиардер Илон Маск потерял первое место в рейтинге Real Time Billionaires журнала Forbes, теперь же лидером является президент Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно и его семья.

По версии издания состояние господина Арно оценивается в $188,6 млрд, тогда как у Маска — $176,8 млрд.

Forbes сообщает, что за сутки Илон Маск потерял $4,5 млрд, или 2,49% своего состояния, тогда как Арно наоборот за это время увеличил свое состояние на $2,7 млрд (+1,44%).

В свою очередь агентство Bloomberg все еще считает Илона Маска самым богатым человеком в мире и оценивает его состояние в $168 млрд, а в Арно — $167 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился с критикой к бизнесмену Илону Маску после того, как для украинцев стало невозможно зарегистрироваться в Twitter.

Кроме того, мы ранее информировали, что Маск планирует новую волну увольнений в Twitter , пока известно, что ближайшие увольнения коснутся сотрудников отдела продаж и партнерств.

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