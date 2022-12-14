Германия выделит для Украины дополнительные 50 миллионов евро помощи на зиму

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна выделит Украине дополнительные 50 миллионов евро для прохождения зимнего периода.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Twitter.

Она заявила, что цивилизованные страны не позволят Кремлю заморозить украинцев.

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"Путинские бомбы означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика в свете мобильных телефонов", – заявила Бербок.

Кроме того, она отметила, что из-за постоянных атак на украинскую энергетическую систему, дети должны делать уроки при свечах и одеты в куртки. Поэтому весь цивилизованный мир будет помогать украинцам пережить эту зиму.

"Вот почему мы мобилизуем помощь, включая генераторы и трансформаторы", – добавила Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о создании в Украине параллельной энергетической системы.

Кроме того, мы ранее информировали, что послы стран Евросоюза единогласно согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 18 млрд. евро.

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