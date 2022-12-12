За границу не поедут: Кулеба сообщил, что украинцы будут делать в случае блекаута

Блекаут в Украине из-за новых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре возможен, но нестабильная ситуация вряд ли повлияет на выезд украинцев за границу.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому каналу ARD.

Глава МИД уверен, что даже в случае полного обесточивания массовой волны беженцев из страны не будет. Граждане останутся дома, но могут переезжать в сельскую местность, где можно топить дровами.

"Германия также многое делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить Россию — это, конечно, оружие", — заявил Кулеба.

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате обстрелов армии РФ в Украине значительно повреждено около половины критической электроэнергетической инфраструктуры. Больше — некоторые объекты полностью разрушены.

По данным президента Владимира Зеленского, после последней атаки россиян 5 декабря энергосистема Украины все еще восстанавливается. Самая сложная ситуация – в Одесской области.

Регион повторно атаковали россияне дронами-камикадзе в ночь на 10 декабря.

По состоянию на 11 декабря из-за обстрелов оккупантов 300 тысяч человек в Одесской области были без электричества. Людям постепенно возвращают свет.

Между тем, компания ДТЭК "Киевские электросети" 9 декабря ввела обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Также в обществе уже не первую неделю говорят о блекауте. Частично в стране он уже случался, в частности, 23 ноября, когда были перебои питания сетей связи общего пользования.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий пояснил, что блекаут — это состояние, когда энергосистема полностью обесточена

По данным главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, в случае полного отсутствия электроэнергии операторы радио, телевидения, мобильной связи должны работать, предоставлять услуги не менее 3-х суток.

Больницы в Украине не будут закрываться даже в условиях блэкаута, заверил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако медучреждениям необходимо будет сократить количество используемых помещений.

Также будут приостановлены плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать медучреждения.

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