Ночная атака дронов: в Одессе отключены от электроэнергии все потребители

Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Ночью 10 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. В населенных пунктах области также происходят экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Сегодня ночью произошла очередная атака РФ на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. Разрушены сразу несколько объектов. На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков. Восстановление разрушенных объектов начнется как только на это будет разрешение военных", — говорится. в сообщении.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко написал, что два дрона были сбиты над морем подразделениями противовоздушной обороны ВСУ.

"Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда. В результате удара практически во всех районах и громадах нашей области отсутствует свет", — написал Марченко.

Напомним, в ночь на 10 декабря российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе иранского производства. Воздушные силы ВСУ сбили 10 из 15 вражеских беспилотников.

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