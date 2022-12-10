Нічна атака дронів: в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів

Енергетики вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Вночі 10 грудня російські окупанти атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе, пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В населених пунктах області також відбуваються екстрені відключення.

Про це інформує ДТЕК.

"Сьогодні вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів. На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться щойно на це буде дозвіл військових", - йдеться в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко написав, що два дрони були збиті над морем підрозділами протиповітряної оборони ЗСУ.

"Вночі ворог атакував область дронами-камікадзе. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури та житлового фонду. Внаслідок удару практично у всіх районах та громадах нашої області відсутнє світло", – написав Марченко.

Нагадаємо, в ніч проти 10 грудня російські війська атакували південь України дронами-камікадзе іранського виробництва. Повітряні сили ЗСУ збили 10 з 15 ворожих безпілотників.

Одеса оговталась після обстрілу – як містяни пережили блекаут

Читайте також: