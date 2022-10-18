Как оставаться на связи, когда нет мобильной сети: полезные советы

Во время боевых действий не исключено попадание ракет или дронов в объекты коммуникации, в том числе те, которые обеспечивают работу сети мобильной связи. Украинцы уже столкнулись с перебоями в связи и даже его полным отключением. Как в таком случае связаться со знакомыми и родными – читайте в материале ТСН.ua

Мы собрали информацию о том, что делать, когда ваш смартфон перестал ловить сети: как позвонить или зайти в Интернет.

Также мы подготовили для вас список приложений, которые помогут вам быть на связи с окружающими даже без доступа к сети Интернет.

Как подключиться к национальному роумингу

SIM-карты операторов Киевстар, Vodafone и Lifecell позволяют переключаться на сеть другого оператора (внутренний роуминг), если собственная сеть оператора недоступна. Такая возможность появилась еще в апреле с началом полноценного вторжения РФ в Украину.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно:

Зайти в настройку телефона.

Выбрать "Сеть".

Далее выбрать «Мобильные данные».

Нажмите «Оператор».

Активировать ползунок «Автоматически».

Ожидайте около минуты и вы увидите список доступных сетей к которым можно подключиться. Здесь вы сможете подключиться к сети любого оператора, который доступен в данный момент и совершать звонки и отправлять сообщения.

При этом ваш тарифный план не изменится и вам не нужно будет переплачивать за пользование сетью другого оператора.

Программы, которые помогут вам оставаться на связи без доступа в интернет

Bridgefly

Программа позволяет соединяться со смартфонами в радиусе 100 м вокруг вас через Bluetooth. При этом человек с которым вы планируете связаться, должен быть в вашем списке контактов и иметь Bridgefly на своем смартфоне. Программа позволяет общаться с одним человеком в личных сообщениях или создавать групповые чаты и присоединяться к ним.

FireChat

Без подключения к Интернету или мобильной сети, используя это приложение, вы можете отправлять текстовые сообщения пользователям в радиусе 60 м. Программа использует как Bluetooth, так и Wi-Fi сети. Приложение поддерживает сквозное шифрование, поэтому вы можете не переживать за конфиденциальность своих разговоров.

Briar

Приложение, позволяющее как общаться по Bluetooth, так и вести блог или создавать форумы. Вы можете использовать приложение через интернет, если поблизости есть сеть Wi-Fi или мобильная сеть позволяет выйти в интернет.

Two Way: Walkie Talkie

Программа, позволяющая использовать телефон в качестве прав. Для этого нужно только настроиться на определенный канал и передать значение этого канала друзьям. Правда, приложение не использует метод сквозного шифрования, поэтому ваш разговор сможет подслушивать любой пользователь, который подключится к вашему каналу.

Rumble

Приложение для создания микроблогов, которое работает автономно и позволяет подключаться через сеть Bluetooth или Wi-Fi. Программа может функционировать как мессенджер и позволяет обмениваться изображениями.

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