В Николаеве свет будут выключать на 40 минут дольше

Всех потребителей "Николаевоблэнерго" разделили на две очереди.

В Николаеве 12 декабря, согласно графику почасовых отключений, электроэнергию для потребителей всех трех очередей будут выключать на 40 минут дольше. Время отключения составит два часа 40 минут.

Соответствующий график опубликован на сайте акционерного общества "Николаевоблэнерго".

По информации компании, для потребителей первой группы электроэнергию будут выключать в периоды с 00:00 до 2:40, с 6:00 до 8:40, с 12:00 до 14:40 и с 18:00 до 20:40.

Для второй очереди — с 2:00 до 4:40, с 8:00 до 10:40, с 14:00 до 16:40 и с 20:00 до 22:40.

Сейчас в разных областях Украины действуют как аварийные, так и стабилизационные отключения. По состоянию на 12 декабря украинские энергетики обновили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны.

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