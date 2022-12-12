У Миколаєві світло вимикатимуть на 40 хвилин довше

У Миколаєві 12 грудня, згідно з графіком погодинних відключень, електроенергію для споживачів усіх трьох черг вимикатимуть на 40 хвилин довше. Час відключень становитиме дві години 40 хвилин.

Відповідний графік опублікований на сайті акціонерного товариства "Миколаївобленерго".

За інформацією компанії, для споживачів першої групи електроенергію вимикатимуть у періоди від 00:00 до 2:40, від 6:00 до 8:40, від 12:00 до 14:40 та від 18:00 до 20:40.

Для другої черги — від 2:00 до 4:40, від 8:00 до 10:40, від 14:00 до 16:40 та від 20:00 до 22:40.

Наразі у різних областях України тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Станом на 12 грудня українські енергетики відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі країни.

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