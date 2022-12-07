Сплачувати за елетроенергію будемо по-новому: які будуть платіжки

Плату за електроенергію українцям в умовах постійних відключень світла рахуватимуть по-новому. Обленерго буде визначати об’єм спожитої електроенергії. Які будуть суми у квитанціях споживачів, які не передали показники лічильників, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Таке рішення ухвалила Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), постанова № 1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393".

Що передбачає згадана постанова

Через аварійні та планові відключення світла багато українців не встигають передавати показники лічильника. "Наразі багато споживачів більше часу проводять без світла, ніж зі світлом."

"У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показання лічильників, водночас обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються", – пояснили в Нацкомісії.

В такому разі нараховувати плату за електроенергію за нормами споживання було б несправедливо.

Тому і була ухвалена ця постанова, щоб захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України та вимушеного обмеження у споживанні електроенергії, викликаного збройною агресією РФ.

Плата за електроенергію стане нижчою

Якщо споживачі не встигли передати показники лічильника, то за цей період обленерго має застосувати понижувальний коефіцієнт середньодобового обсягу використаної електроенергії. У коефіцієнті буде враховуватися обсяг електроенергії, не доставлений до споживача.

До 25 числа кожного місяця, що є наступним після розрахункового, обленерго повинні передати ці коефіцієнт до НКРЕКП.

Плата за електроенергію із застосуванням понижувального коефіцієнта буде значно нижчою.

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