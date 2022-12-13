Послы ЕС единогласно согласовали выделение 18 млрд евро для Украины

Также на встрече согласовали минимальный налог для крупных компаний в размере 15%

Послы стран Европейского союза единогласно согласовали пакет финансовой помощи для Украины в размере 18 млрд евро.

Об этом сообщает представительство Чехии в Совете Евросоюза.

Также на встрече послов было согласовано, что Венгрия сможет использовать 5,8 евро млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий, которые были выдвинуты ранее.

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Финансирование для Украины будет идти по регулярным траншам, как кредитование на льготных условиях.

"Послы ЕС в общей сложности согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза все еще не имеют единой позиции в отношении девятого пакета санкций против России.

Кроме того, ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что страны G7 и ЕС помогут внедрить реформу градостроительства.

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