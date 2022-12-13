Астрологический прогноз на 13 декабря

Планируя свой день мы, все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно воплотить в жизнь любые – даже самые смелые – планы, поэтому желательно пользоваться моментом и ловить профессиональную удачу. Он также удачен для ведения бизнеса решения финансовых вопросов и любых переговоров – как делового, так и личного характера.

Символ дня: орел.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, фиалковый.

Счастливые камни дня: джеспилит, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: брюшная полость.

Болезни дня: из-за мощного потока энергии, которая будет переполнять организм, и, как следствие, сильного физического напряжения, велика вероятность травм, поэтому важно соблюдать осторожность. Какой бы орган ни побеспокоил человека болью, категорически запрещено заниматься самолечением – лекарства должен выписывать врач.

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни.

Сны дня: сны нынешней ночи могут показать человеку не только его прошлое, но и будущее, поэтому желательно тщательно их расшифровать и проанализировать.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Афоризм дня: "Высокие цели, даже невыполненные, дороже нам низких целей, хотя бы и достигнутых" (Иоганн Вольфганг Гете).

Ангел-хранитель дня: Ламас – покровительствует независимым и самостоятельным людям.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу минералов.

Табу дня: нужно опасаться большой высоты.

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