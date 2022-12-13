США в ближайшее время объявят о новом пакете помощи для Украины — Салливан

США сосредоточат свое внимание на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины
США готовят новый пакет помощи для Украины в ее противостоянии российской агрессии, о котором объявят в ближайшее время.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Укринформ.
Он напомнил, что 9 декабря США объявили о пакете помощи для Украины на $275 млн.
"В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления»,- отметил представитель Белого дома.
Салливан заявил, что Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий в Украине. США будут делать все возможное для ослабления России, чтобы у нее не было преимущества на поле боя и прекратило разрушать украинскую инфраструктуру.
«Поэтому наше внимание будет сосредотачиваться на вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа», — подчеркнул Салливан.
Напомним, ранее сообщалось, что для захвата Киева России нужно два миллиона военных.
Также ранее военный эксперт ответил, почему Россия не применит ядерное оружие.
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