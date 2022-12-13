США в ближайшее время объявят о новом пакете помощи для Украины — Салливан

США сосредоточат свое внимание на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины

США готовят новый пакет помощи для Украины в ее противостоянии российской агрессии, о котором объявят в ближайшее время.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Укринформ.

Также читайте Байден заявил, что США не будут направлять своих военных в Украину

Он напомнил, что 9 декабря США объявили о пакете помощи для Украины на $275 млн.

"В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления»,- отметил представитель Белого дома.

Салливан заявил, что Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий в Украине. США будут делать все возможное для ослабления России, чтобы у нее не было преимущества на поле боя и прекратило разрушать украинскую инфраструктуру.

«Поэтому наше внимание будет сосредотачиваться на вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа», — подчеркнул Салливан.

Напомним, ранее сообщалось, что для захвата Киева России нужно два миллиона военных.

Также ранее военный эксперт ответил, почему Россия не применит ядерное оружие.

Читайте также: