США найближчим часом оголосять про новий пакет допомоги для України — Салліван

США зосередять свою увагу на тих речах, які становлять справжню загрозу для України

США готують новий пакет допомоги для України у її протистоянні російській агресії, про який оголосять найближчим часом.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Укрінформ.

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Він нагадав, що 9 грудня США оголосили про пакет допомоги для України на $275 млн.

"Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення»,- зауважив представник Білого дому.

Салліван заявив, що Вашингтон буде уважно слідкувати за розвитком подій в Україні. США будуть робити все можливе для послаблення Росії, щоб вона не мала переваги на полі бою та припинила руйнувати українську інфраструктуру.

«Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу», - підкреслив Салліван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для захоплення Києва Росії треба два мільйони військових.

Також раніше військовий експерт відповів, чому Росія не застосує ядерну зброю.

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