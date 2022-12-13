Для захоплення Києва Росії треба два мільйони військових — Світан

До весни з території Білорусі жодної загрози не буде

Росії необхідно два мільйони військових, щоб спробувати захопити столицю України Київ, а в найближчому майбутньому це реалізувати буде просто нереально.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Він зазначив, що на території Білоруси може бути сформоване військо з 10 тисяч росіян та 15 тисяч білорусів, але максимум.

Також читайте Путін пророкує, що війна проти України буде тривалою

"Максимум, на що це угруповання буде здатне, – утримати в режимі оборони Мінськ. Воно навіть не зможе утримати Білорусь, якщо на неї хтось спробує напасти", - заявив Світан.

Він заявив, що всі війська, які зараз знаходяться на території Білорусі самі по собі не є наступальними, але їх можуть перекинути на Донбас для посилання угруповання.

Світан впевнений, що до весни з території Білорусі жодної загрози не буде.

Нагадаємо, раніше військовий експерт і полковник запасу Роман Світан розповів, скільки ракет залишилося у Росії.

Також раніше військовий експерт відповів, чому Росія не застосує ядерну зброю.

Читайте також: