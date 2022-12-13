Швеція виділить Україні додаткові 55 мільйонів євро на відновлення

Деталі допомоги будуть представлені на спільній донорській конференції у Парижі

Шведський уряд виділив для України ще близько 55 мільйонів євро на відновлення обʼєктів, зруйнованих в результаті російської агресії.

Про це повідомляє SVT.

Голова Міністерства співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохан Форсселл заявив, що гроші будуть спрямовані на відновлення шкіл, лікарень, інфраструктури та сільского господарства.

Він повідомив, шор деталі нового пакету фінансової допомоги для України будуть представлені на спільній донорській конференції у Парижі.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що США не будуть направляти в Україну своїх військових, але продовжать надавати українським військовим допомогу для захисту країни.

Крім того, ми раніше інформували, що Рада ЄС виділить ще 2 мільярди євро для фонду, який допомагає Україні зброєю.

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