Швеция выделит Украине дополнительные 55 миллионов евро на восстановление

Детали помощи будут представлены на совместной донорской конференции в Париже

Шведское правительство выделило для Украины еще около 55 миллионов евро на восстановление объектов, разрушенных в результате российской агрессии.

Об этом сообщает SVT.

Глава Министерства сотрудничества в сфере развития Швеции Йохан Форсселл заявил, что деньги будут направлены на восстановление школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

Он сообщил, что шор детали нового пакета финансовой помощи для Украины будут представлены на совместной донорской конференции в Париже.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут направлять в Украину своих военных, но продолжат оказывать украинским военным помощь для защиты страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Совет ЕС выделит еще 2 миллиарда евро для фонда, помогающего Украине оружием.

Читайте также: