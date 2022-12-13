США успешно испытали гиперзвуковую ракету

На разработку ракеты США потратили пять лет
Американские Военно-воздушные силы успешно испытали ракету All-Up-Round AGM-183A, созданную в качестве инструмента быстрого реагирования с запуском с воздуха.
Удачный пуск был осуществлен с бомбардировщиком B-52H Stratofortress, сообщает командование ВВС США.
Перед запуском ракеты проводились испытания двигателей ракеты.
"Это испытание стало первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты", — говорится в сообщении.
ВВС США сообщили, что ракета успешно отделилась от самолета и набрала гиперзвуковую скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Также сказано, что она успешно добилась своей цели.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперты подсчитали остающиеся в арсенале РФ запасы авиационных снарядов и крылатых ракет.
Также мы информировали, что стало известно, чем нанесли удар по аэропортам "Энгельс" и "Дягилево".
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