США успешно испытали гиперзвуковую ракету

На разработку ракеты США потратили пять лет

Американские Военно-воздушные силы успешно испытали ракету All-Up-Round AGM-183A, созданную в качестве инструмента быстрого реагирования с запуском с воздуха.

Удачный пуск был осуществлен с бомбардировщиком B-52H Stratofortress, сообщает командование ВВС США.

Перед запуском ракеты проводились испытания двигателей ракеты.

"Это испытание стало первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты", — говорится в сообщении.

ВВС США сообщили, что ракета успешно отделилась от самолета и набрала гиперзвуковую скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Также сказано, что она успешно добилась своей цели.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты подсчитали остающиеся в арсенале РФ запасы авиационных снарядов и крылатых ракет.

Также мы информировали, что стало известно, чем нанесли удар по аэропортам "Энгельс" и "Дягилево".

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