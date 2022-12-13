США успішно випробували гіперзвукову ракету

На розробку ракети США витратили пʼять років

Американські Військово-повітряні сили успішно випробували ракету All-Up-Round AGM-183A, яка була створена у якості інструменту швидкого реагування із запуском з повітря.

Вдалий пуск був здійснений з бомбардувальника B-52H Stratofortress, повідомляє командування ВПС США.

Перед запуском ракети проводились випробовування двигунів ракети.

«Це випробування стало першим запуском повноцінного бойового прототипу ракети»,- йдеться у повідомленні.

ВПС США повідомили, що ракета успішно відокремилась від літака і набрала гіперзвукову швидкість, що вп'ятеро перевищує швидкість звуку. Також сказано, що вона успішно досягла своєї цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти підрахували запаси авіаційних снарядів та крилатих ракет, які залишаються в арсеналі РФ.

Також ми інформували, що стало відомо, чим завдали удар по летовищах "Енгельс" та "Дягілєво".

Читайте також: