Где будут следующие "жесты доброй воли" россиян: эксперт назвал направления

Роман Свитан считает, что у россиян — слабая оборона на юге, вплоть до Крыма и в Луганской области.

Следующие "жесты доброй воли" оккупантов возможны в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью "Главреду".

ЗАЭС

Эксперт не исключает выхода российских войск из Запорожской АЭС.

"Они уже приступили к подготовке к таким действиям. Но это политическое решение, принятое в основном под давлением МАГАТЭ и давлением на "Росатом". Такого рода санкционное и политическое давление заставит россиян выйти из Запорожской АЭС для того, чтобы станция могла работать в безопасном режиме". Это не станет глобальным уходом россиян из Энергодара", – сказал Свитан.

Юг

В то же время он отмечает, что в Херсонской и Запорожской областях у россиян нет реальной подготовки к обороне. По словам эксперта, реальные оборонные укрепления и инженерные сооружения оккупанты начинают строить на входе в Крым: речь идет о Чонгаре, Арбатской Стрелке и Перекопе в районе Армянска.

Луганщина

Роман Свитан предполагает, что "россияне будут зимовать на Донбассе в границах до 24 февраля". По его мнению, враг не сможет оборонять север Луганской области.

"Россияне отойдут за Северский Донецк в сторону Луганска, попытаются там укрепиться и удержать Донецкую агломерацию. Пока больше нигде не видно серьезных укрепрайонов противника, которые могли бы удержать наши войска", — подытожил он.

Ранее экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал дату, когда ВСУ освободят Крым. А вот американский коллега Залужного, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли назвал увольнение Крыма военным путем маловероятным.

В то же время, военный эксперт Сергей Грабский не исключает, что российские войска весной могут пойти в массированное контрнаступление.

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