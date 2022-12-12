"Мобики" готовы к бою: эксперт объяснил военную активность РФ

Армия России завершила подготовку пополнения, набранного во время частичной мобилизации, и начинает сосредотачивать новые силы на основных направлениях.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

Комментируя информацию СМИ об усилении активности оккупантов в Мариуполе, Грабский отметил:

"Эта активность связана с тем, что цикл подготовки тех "мобиков", которые были призваны в результате частичной мобилизации, практически завершается... Мы говорили неоднократно, что Украина имеет месяц-полтора, начиная с начала октября, когда противник может начать сосредоточение. Сейчас мы видим это сосредоточение. Оно наблюдается как в районе Мариуполя, который используется как коммуникационный хаб, так и в районе Белгородской области, если мы говорим о Луганском направлении. Такая же активность наблюдается и в Крыму, и свидетельством тому были удары наших сил сопротивления по локациям противника".

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты в первых месяцах 2023 года планируют провести новую мобилизацию, чтобы восполнить текущие потери на фронте.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, там могут мобилизовать до 2 млн человек и даже ввести военное положение. Эксперт считает, что это было бы проблемой для украинских защитников, но некритичной.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк рассказал, что российская армия способна побеждать только "пушечным мясом", поскольку мобилизованные россияне в среднем живут одну атаку, а командиры — две атаки.

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