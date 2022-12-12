Взрывы в Мелитополе: военный эксперт объяснил, к чему готовятся ВСУ

Ракетный обстрел базы российских оккупантов в Мелитополе может свидетельствовать, что украинские военные готовятся контрнаступать на южном направлении, чтобы выйти на админграницу с Крымом.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Это просто свидетельство того, что мы комплексно фрагментируем оборону противника именно на южном направлении, размываем ее и готовимся к более активным наступательным действиям", – заявил он.

Как отметил Грабский, оккупантам "в случае Мелитополя и Херсонской области вряд ли сможет помочь любая система противовоздушной обороны", потому что она не рассчитана против HIMARS и дальнобойной артиллерии.

"Мелитополь на сегодняшний день является маневровым хабом для оккупантов. Если посмотреть на карту, с выходом на Мелитополь фактически мы разрубим сухопутный коридор. А поскольку левобережная Херсонщина уже сейчас находится под плотным огневым влиянием Вооруженных сил Украины, это создает гарантированную ситуацию, когда мы выходим админграницы Крыма, и кто знает – возможно будет совершен непосредственный прорыв в Крым", – заявил он.

Напомним, вечером 10 декабря в Мелитополе раздалось около десятка взрывов.

После этого оккупанты и местные паблики заявили об ударе по базе отдыха "Привал охотника", где была военная база захватчиков и где они праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого. Потери оккупантов могут составлять сотни погибших. Также ВСУ попали в здание, где размещались сотрудники ФСБ России.

В Мелитопольском районе была ликвидирована база оккупантов в районе села Пологи, где в момент прилета находились около 150 военных РФ.

Отметим, российский оппозиционер Андрей Пионтковский ранее заявил, что успешное наступление ВСУ на Мелитополь позволит создать огромный "херсонско-крымский котел". По мнению Пионтковского, это означает победу Украины в войне и крах кремлевского режима.

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