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Сразу в нескольких городах Крыма раздались взрывы

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Сразу в нескольких городах Крыма раздались взрывы

Фото: ТСН.ua

Оккупационные "власти" традиционно заявили о работе ПВО.

В Крыму прогремели взрывы вечером 10 декабря в Симферополе, Севастополе и Джанкое.

Об этом сообщают местные паблики.

В частности, звуки "хлопка" были слышны в районе Севастопольского аэропорта.

Оккупационные "власти" сообщили о срабатывании системы ПВО в Симферополе.

"Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – сказал оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

В то же время крымчане сообщают в Сети о звуках взрывов еще и в Саках, Бахчисарайском районе и ряде сел.

Скриншот сообщений из местного паблика / ©
Скриншот сообщений из местного паблика

Напомним, незадолго до взрывов в Крыму они прозвучали во временно захваченном Мелитополе. В разных районах города вздымался чёрный дым.

Заметим, что ранним утром этого же дня в крымском пгт Советское вспыхнул большой пожар в здании, где разместили мобилизованных россиян.

О последнем перед этим взрыве в Крыму сообщалось 8 декабря. Тогда "хлопок" был слышен в центре Севастополя, чему предшествовал похожий на запуск ракеты звук.

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Дата публикации
Просмотры
3030
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