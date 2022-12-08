У Путина признали уязвимость Крыма перед атаками ВСУ: "Риски, безусловно, есть"

В то же время в Кремле убеждают, что "принимаются эффективные меры по противодействию".

Спикер президента России Дмитрий Песков признал, что остаются "риски нападения" со стороны Украины на оккупированный Крым.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Так, рупор Кремля назвал "организацией террористических актов" вероятные подготовки контрнаступления украинских войск на этом направлении.

Также читайте В Севастополе раздался мощный взрыв: первые подробности

"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов. Но, с другой стороны, поступающая информация говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", — сказал Песков.

В то же время он ушел от ответа на вопрос о достаточности мер по созданию укрепрайонов в Крыму и посоветовал обратиться с этим к военным.

Напомним, по оценкам военного эксперта Романа Свитана, у ВСУ сейчас очень хорошие стратегические позиции. Так что еще до Нового года они могут начать освобождать Запорожскую, Херсонскую области и, возможно, Крым.

Заметим, что в Крыму уже зафиксированы признаки возможной подготовки к бегству российских оккупантов. Они готовятся вывозить историко-культурные ценности, как это было перед освобождением правого берега Херсонской области.

Согласно прогнозам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, освобождение Крыма будет проведено именно военным путем и произойдет это в мае 2023 года.

Когда ВСУ начнут освободят Крым - Бен Годжес

Читайте также: